رياضة | المهدي سليمان يكشف عن مفاوضات الأهلي معه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر المهدي سليمان يكشف عن مفاوضات الأهلي معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حارس مرمى فريق بيراميدز المهدي سليمان عن أن النادي الأهلي تفاوض معه عدة مرات من قبل ، وآخرهم عند توقف النشاط الكروي خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وخلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" قال سليمان:" تمت مفاوضتي من قبل النادي الأهلي لأول مرة عندما كنت لاعبا ضمن صفوف نادي إنبي، ولكن لم يقبل مسؤلو إنبي لأنهم كانوا لا يبيعون لاعبيهم في ذلك الوقت".

وتابع:" عاد الأهلي مرة اخرى للتفاوض عندما كنت حارسا لنادي سموحة وطلب فرج عامر رئيس النادي الحصول على 15 مليون لاتمام التعاقد و خفض بعدها المبلغ إلى 10 مليون لكن الأهلي عرض 2 مليون ولم تكتمل المفاوضات".

وأختتم :" فاوضني الأهلي مرة ثالثة كانت في بداية فترة التوقف الحالي وأبلغني وكيلي ميدو حُزين بالمفاوضات لكنني رفضت لأنني الحارس رقم 1 في بيراميدز ولا أريد التنازل عن هذا و فضل الفوز ببطولة أولا مع النادي قبل رحيلي عن بيراميدز".