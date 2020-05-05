الامارات | زيدان يطلب ضم شقيقين فرنسيين إلى ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يطلب ضم شقيقين فرنسيين إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام فرنسية عن أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان يسعى للجمع بين الأخوين الفرنسيين ثيو ولوكاس هيرنانديز في "الملكي"، خلال الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "لو سبورت 10"، أنه رغم رحيل ثيو إلى ميلان مطلع الموسم الجاري، قادماً من ريال مدريد، مقابل 20 مليون يورو، إلا أن زيدان يرغب في إعادته مرة أخرى، بعد المستويات الرائعة التي قدمها في سان سيرو.

وأكدت أن زيدان مهتم أيضاً بضم لوكاس مدافع فريق بايرن ميونخ، والذي انضم إليه قادماً من أتلتيكو مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وأشارت إلى أن زيدان اتصل بلوكاس لإبداء اهتمامه به، ورغبته في ضمه إلى ريال مدريد، إلا أن فرص إنهاء الصفقة تعتبر ضعيفة للغاية، في ظل تمسك بايرن باللاعب، حتى لو كان ريال مدريد على استعداد لمنحه المقابل المادي الذي دفعه البافاري والبالغ (80 مليون يورو).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news