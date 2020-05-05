الامارات | حجز كريستيانو رونالدو 14 يوماً بعد العودة إلى إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن حجز كريستيانو رونالدو 14 يوماً بعد العودة إلى إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة تورينو الإيطالية، قادماً من مدينة ماديرا البرتغالية، ومن المقرر أن يدخل الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً، قبل الانضمام إلى زملائه بفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الذين بصدد العودة إلى التدريبات الفردية اليوم بعد شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا.

وهبط اللاعب وعائلته في طائرته الخاصة بمطار "كاسيلي"، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، وبدء فترة العزل المنزلي التي تستمر أسبوعين، حسب ما يكلف به كل الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا.

وكان رونالدو سافر إلى البرتغال عندما توقف الدوري الإيطالي 9 مارس الماضي، لمساعدة والدته، التي تعافت منذ ذلك الوقت من السكتة الدماغية.

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