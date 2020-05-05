الامارات | إيقاف لاعب تنس مصري مدى الحياة

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لاعب تنس مصري مدى الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت وحدة النزاهة الدولية في كرة التنس اللاعب المصري يوسف حسام مدى الحياة بسبب تورطه في قضايا فساد والتلاعب بنتائج المباريات، ليحذو حذو شقيقه كريم حسام الذي واجه العقوبة ذاتها، بعد أن وجهت إليه 16 تهمة، بينها إعطاء معلومات سرية وتسهيل المراهنات.

وأصدرت وحدة النزاهة بياناً أكدت فيه أن حسام (21 عاماً) الموقوف مؤقتاً منذ مايو الماضي، أوقف مدى الحياة بسبب تهم فساد متعددة والتلاعب بنتائج مباريات. وقد اصدرت المحامية الانجليزية الشهيرة جاين موالكاهي، الحكم بحق حسام بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة ايام في لندن في مارس الماضي.

وكشف البيان أن الامر يتعلق بـ21 خرقاً ضمن برنامج محاربة الفساد في كرة المضرب. ويحتل حسام حالياً المركز 810 في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين علماً بان افضل مرتبة له كانت في ديسمبر عام 2017 عندما احتل المركز 291 عالمياً.

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