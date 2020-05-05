الامارات | ورشة عمل لـ"فيفا" مع اتحادات غرب آسيا غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لـ"فيفا" مع اتحادات غرب آسيا غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غداً ورشة عمل لاتحادات غرب آسيا لكرة القدم، لمناقشة اللائحة الخاصة بالإجراءات والمسائل التنظيمية المتعلقة بكرة القدم، في ظل الوضع الصحي الراهن الناتج عن جائحة "كورونا" (كوفيد - 19).

ويهدف الاتحاد الدولي من خلال ورشة العمل، التي ستقام بنظام الاتصال المرئي، إلى الإجابة عن التساؤلات التي تلقاها من الاتحادات الأعضاء حول هذه الضوابط والمسائل التنظيمية ومناقشة الاقتراحات التي من الممكن أن يقدمها كل اتحاد حسب وضعه المحلي.

وأشاد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري بخطوة إقامة الورشة في هذا التوقيت, مؤكداً أن "فيفا" يبذل جهوداً كبيرة من خلال التواصل مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لغرض التوصل إلى أفضل الحلول في ظل أزمة "كورونا", مشيراً إلى أن اتحاد الإمارات على تواصل دائم ومستمر مع مسؤولي "فيفا"، حول كل الاجراءات المتعلقة بشؤون كرة القدم, إلى جانب المشاركة في المبادرات التي يقوم بها الاتحادان الدولي والآسيوي، خصوصاً في مسألة التوعية الصحية, مشدداً على أن أسرة كرة القدم الإماراتية تلتزم التزاماً كاملاً بإجراءات السلامة، التي أقرتها الجهات المختصة في الدولة.



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