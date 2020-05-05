شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدوري الألماني الأسبوع القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح الدوري الألماني قريبًا للغاية من العودة الأسبوع القادم إذ من المنتظر استئنافه يوم الجمعة 15 مايو بدون حضور جماهيري مع تخفيف الإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإنه من المنتظر أن يحصل البوندسليجا على الضوء الأخضر للعودة في 15 مايو الجاري في إطار الإجراءات المتوقع إعلانها غدًا من قبل المستشارة أنجيلا ميركل في الاجتماع المقرر غدًا الأربعاء بتقنية الـ«تيليكونفرانس».

وينتظر أن يعطي مسؤولو الدولة الألمانية، غدًا الأربعاء، الضوء الأخضر لفتح المحال الكبيرة بداية من 11 مايو، وكذلك السماح للبوندسليجا بالاستئناف تحت معايير مشددة بدون حضور جماهيري.

وكان الدوري الألماني قد تم تعليقه منذ منتصف مارس الماضي في ضوء انتشار فيروس كورونا فيما يتبقى لمعظم الفرق 9 مباريات في جدول البطولة.

وعادت الفرق الألمانية إلى التدريبات الشهر الماضي تحت إجراءات مشددة قبل العودة المخطط لها للتدريبات الجماعية وخوض المباريات الشهر الجاري.

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