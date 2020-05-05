شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدال» يرغب في الرحيل عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرغب النجم التشيلي أرتورو فيدال في الرحيل عن ناديه برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بحثًا عن المشاركة بشكل أساسي مع فريق آخر الموسم القادم.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن «فيدال» هو اللاعب الوحيد في صفوف النادي الكتلوني الذي يدفع من أجل الرحيل عن قلعة الكامب نو الصيف القادم.

وأضافت الصحيفة أن أسماء أخرى كنيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش ومارتن برايثوايت ترتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية، إلا أنها جميعًا تبدو غير مستعدة لمغادرة برشلونة، على عكس «فيدال».

ولا يحظى النجم التشيلي بموقع أساسي في تشكيلة البلوجرانا منذ انضمامه للفريق قادمًا من بايرن ميونخ في أغسطس 2018، فيما شارك هذا الموسم في 31 مباراة بجميع البطولات دخل في معظمها كبديل، وسجل 6 أهداف وصنع 3.