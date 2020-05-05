شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة برازيلية جديدة على رادار ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
دخل البرازيلي الشاب إيجور جوميز، لاعب نادي ساو باولو، على رادار نادي ريـال مدريد الإسباني إذ قد ينضم قريبًا لكتيبة البرازيليين المتواجدة حاليًا في النادي الملكي.
وحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ 21 عامًا قد جذب أنظار مسؤولي الميرنجي، إذ يحضرون للتواصل مع ساو باولو من أجل استطلاع إمكانية التعاقد مع اللاعب.
وأشارت الصحيفة إلى أن «جوميز» يحظى كذلك باهتمام عدد من الأندية الأخرى وعلى رأسها غريم ريـال مدريد اللدود برشلونة، بالإضافة إلى إشبيلية وأياكس الهولندي.
ويعتبر ريـال مدريد أبرز المهتمين بالمواهب البرازيلية الصاعدة في السنوات الأخيرة، إذ ضم خلال العامين السابقين فقط كل من فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس وإيدير ميليتاو ورينير جيسوس، كما يمتلك في الفريق الثنائي البرازيلي مارسيلو وكاسيميرو.
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