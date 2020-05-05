شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتحرك لتجديد عقد «فينالدوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر نادي ليفربول الإنجليزي موافقة لاعبه الهولندي جورجينيو فينالدوم على تجديد عقده في الصيف من أجل الاستمرار داخل قلعة أنفيلد لسنوات قادمة.

وحسب «فوتبول إنسيدر»، فإن الريدز تحركوا وفتحوا باب المفاوضات بالفعل مع اللاعب من أجل تجديد عقد الدولي الهولندي الذي ينتهي في 2021.

ويعتبر «فينالدوم» أحد أهم العناصر في تشكيلة المدير الفني الألماني يورجن كلوب إذ ساهم في فوز الفريق الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا كما كان له دورًا فعالًا في تصدرهم للدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشارك اللاعب في 38 مباراة هذا الموسم بقميص ليفربول بجميع البطولات، أحرز خلالهم 5 أهداف.