ريال مدريد عينه على خليفة كاكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

أكد نادي ساو باولو البرازيلي، اهتمام ريال مدريد الإسباني، بلاعب خط الوسط الشاب إيغور غوميز.



يواصل ريال مدريد تمشيط السوق البرازيلية، بعد تعاقدات فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، ورينير خيسوس، بدا الفريق "الملكي" قد وضع نصب عينيه لاعب خط وسط ساو باولو.

وصرح المدير التنفيذي لنادي ساو باولو، ألكسندر بيسارو، في مقابلة مع صحيفة غلوبو سبورت البرازيلية: "لم يكن هناك أي اتصال رسمي من ريال مدريد أو أي نادٍ آخر، ما هو معلوم لدينا أن ريال مدريد يتابع إيغور غوميز، تماماً كما يتابع العديد من المواهب الشابة الأخرى من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من فريقنا".