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مشكلة تواجه نيوكاسل بشأن التعاقد مع بوكيتينو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

يعد ماوريسيو بوكيتينو هدف نادي نيوكاسل يونايتد الأول لتدريب الفريق الموسم المقبل، وفقاً لما ورد في تقارير صحافية.

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بحسب صحيفة إي إس بي إن، فإن إدارة نيوكاسل ملزمة بدفع 12 ونصف مليون يورو إلى نادي توتنهام هوتسبير، وذلك حال أرادو تعيين بوكيتينو كمدرب جديد للفريق في مايو الجاري.

وأضافت الصحيفة: "هذا المبلغ جزء من الاتفاق الذي عقده بوكيتينو مع إدارة توتنهام عند رحيله عن تدريب الفريق في نوفمبر الماضي، وتنتهي الاتفاقية في نهاية الشهر الجاري".

ويسعى نيوكاسل إلى تعيين بوكيتينو في أقرب وقت، وذلك تحسباً لعودة الممتاز المحتملة في منتصف يونيو المقبل.

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