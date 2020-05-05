شكرا لقرائتكم سيد معوض يتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي بالتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدى سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق وعضو الجهاز الفني لمنتخب مصر، ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، بلعب التنس، بعدما تسبب الفيروس العالمي في توقف الأنشطة الرياضية في العديد من دول العالم وإجبار الملايين على البقاء في منازلهم.

ونشر سيد معوض صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال خوضه لمباراة " بادل تنس" ، كوسيلة لكسر ملل توقف النشاط الرياضي ، حيث يحرص سيد معوض على لعب التنس بين الحين والآخر منذ اعتزاله كرة القدم كوسيلة للتسلية وممارسة الرياضة للحفاظ على لياقته.

على جانب آخر، كشف سيد معوض، أن التونسي علي معلول، يعد أفضل محترف في تاريخ الأهلي وانه من أبرز اللاعبين في الأهلي في السنوات الماضية.

وقال معوض، في تصريحات لقناة الأهلي:"علي معلول يُقدم مستويات متميزة مع النادي الأهلي منذ انضمامه للفريق، وكان السبب الرئيسي في فوز الفريق الأحمر ببطولة الدوري الموسم الماضي و أنعلي معلول من أهم الصفقات في تاريخ النادي الأهلي".

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من جانبه أكد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، إنه رفض الانتقال لصفوف المارد الأحمر بقيمة الشرط الجزائى التى كان منصوص عليها فى تعاقده مع الصفاقسى التونسى.

أضاف معلول فى تصريحاته لقناة الأهلي، أن قيمة الشرط الجزائى حينها كانت 500 ألف يورو، لافتًا إلى إنه فضل دخول الأهلي فى مفاوضات مع الفريق التونسى من أجل أن يستفيد من الصفقة، خاصة وأن الصفاقسى صاحب الفضل عليا.

وعن أول تدريب خاضه فى الأهلي، قال على معلول أن سعد سمير كان أول من استقبله فى التدريب، مشيرًا إلى أن سعد سمير المتخصص فى استقبال اللاعبين الجدد.

قال طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن الزمالك لم يخسر بعد قضية لاعبه الهارب حمدي النقاز، رغم أن البعض يتعامل مع الأزمة أنها انتهت لصالح اللاعب وأن الزمالك استسلم وسيدفع المبلغ الموقع عليه وهو مليون و250 ألأف دولار.