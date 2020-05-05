شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. آمنة نصير : هذه شروط قبول جوائز كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت دكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك فرق بين القمار والميسر والمسابقات والجوائز التحفيزية ، فإذا كانت الجائزة من طرف ثالث كالدولة مثلا فلا وزر عليها، ولكن إذا كانت بين طرفين بمعنى أن المهزوم يعطى للفائز يصبح الأمر حراما وأشبه بالقمار والميسر.

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