شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تقرر عدم بيع صلاح محسن وتبحث عروض إعارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة التخطيط بالأهلي بيع صلاح محسن مهاجم الفريق المعار لسموحة حتى نهاية الموسم بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد طلب نادي سموحة شراء اللاعب بشكل نهائي عقب ظهوره بمستوى جيد مع الفريق السكندري.

وفتحت إدارة الأهلي الباب أمام إعارة صلاح محسن مُجدداً سواء لسموحة أو لأي نادي أخر حال عدم تمسك السويسري رينيه فايلر بعودته نهاية الموسم.

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وقام الجهاز الفني للأهلي بدراسة أرقام أحمد ريان وصلاح محسن مهاجما الفريق المعاريتن للجونة وسموحة قبل حسم مصيرهما مع الفريق، ونال الثنائي اشادة فايلر إلا أن المدرب السويسري يرفض الاستعجال في استعداة أي لاعب معار قبل التأكد أنه سيضيف للفريق على المستوى الفني.

وطلب رينيه فايلر تدعيم ثلاثة مراكز فى المقام الأول وعلى وجه السرعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهى الجناح وصانع الألعاب والدفاع ومن بعدها يأتى تدعيم مركز الظهير الأيمن الذى سيتأثر برحيل أحمد فتحى نهاية الموسم الجارى، وإن كان فايلر قد أعلن أنه بإمكانه الاستعانة بأحد الناشئين أو المُعارين أو لاعبى الفريق الذين يستطيعون اللعب فى الناحية اليُمنى لتعويض أحمد فتحى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش).