شكرا لقرائتكم سموحة يقرر صرف جزء من مستحقات اللاعبين السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر ، صرف جزء من المستحقات المالية للاعبين بداية من يوم السبت المقبل على أن يقوم اللاعبين بالتوقيع على مخالصة نهائية تفيد ذلك .

كان لاعبو سموحة اتفقوا فيما بينهم على تخفيض عقودهم بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم أجمع مما تسبب فى إيقاف النشاط الكروى .

وقد رحب فرج عامر بالمبادرة التى قام بها اللاعبون بتخفيض عقودهم أسوة بما فعله الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمادة صدقى المدير الفني الذى قام بتخفيض عقده للنصف .

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من ناحية أخرى يبحث مجلس إدارة سموحة، عن عرض خليجى لحسام حسن مهاجم الفريق بأحد فرق دوريات السعودية أو الإمارات من أجل تسويقه بالشكل اللائق وزيادة سعره على الأندية المحلية الراغبة فى التعاقد معه.

وكان مسئولو الأهلى والزمالك أكدوا فى وقت سابق رغبتهم فى التعاقد مع حسام حسن لتدعيم هجوم الفريقين بمهاجم سوبر فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز فى الناديين.

ويحاول بعض وكلاء اللاعبين الذين يرتبطون بعلاقة جيدة مع فرج عامر تسويق اللاعب بشكل جيد من أجل زيادة سعره والحصول على نسبة أعلى من وراء بيعه.