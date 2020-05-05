شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر صرف 500 ألف جنيه من مستحقات الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفرجت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، عن مبلغ 500 ألف جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة، وقامت اللجنة بصرف المبلغ إلى ثلاثة مناطق وهي الفيوم وبورسعيد وكفر الشيخ.

وأبلغت لجنة الحكام قضاة الملاعب بصرف باقي المبلغ وقدره 7 ملايين جنيه على دفعات، وسيتم الاستلام من المناطق وليس من اتحاد الكرة.

فى السياق ذاته، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة استمرار اختبارات الحكام on line للتعريف بتعديلات الاتحاد الدولي فيفا التي تم اقرها مؤخرا .

كما سيتم اجراء اختبارات في تطبيق تقنية الvar بصفة شبه يومية إلي جانب إرسال تدريبات بدنية للحكام لممارستها في منازلهم بسبب التوقف الكروي بعد انتشار فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد الدولي تعديلات علي قانون كره القدم يتم العمل به اعتبارا من شهر يوليو القادم وقد أقرت التعديلات في اجتماع المجلس التشريعي الدولي رقم 134 والذي حضره المهندس هاني أبو ريده الشهر الماضي وجاءت أهم التعديلات علي النحو التالي :

١- قوائم وعارضة المرمي يسمح أن تكون مزيج من أي شكل من الأشكال الأساسية ( بيضاوي أو دائريه أو مربعه ).

٢- بعد الانتهاء من المباراة واللجوء إلي ركلات الترجيح جميع الإنذارات التي حصل عليها اللاعبين ومسؤولي الفريق لا يتم ترحيلها او احتسابها عند ركلات الترجيح .

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٣- عندما يلعب المدافع الكره بيده متعمدا وتذهب مباشره الي لاعب من الفريق المنافس في موقف تسلل لا يتم احتساب التسلل ويعتبر هذا لعب متعمدا من المدافع .

٤- عند احتساب لمس الكره باليد أو الزراع تم تحديد الزراع بالمنطقة الموازيه للابط لأسفل هي الزراع واليد.

٥- لمسه اليد التي تحدث بشكل عفوي (لا اراديه ) للاعب الذي في حاله هجوم او زميله تعاقب فقط إذا حدثت مباشره قبل احراز هدف او قبل فرصه واضحه لإحراز هدف فقط.

٦- إذا قام لاعب بتنفيذ أي ركله أو رميه تماس أو ركنية وقام بلعب الكره مره ثانية قبل ان يلمسها لاعب اخر وادي ذلك الي التداخل في إيقاف هجوم واعد يعاقب ب الإنذار وحارس المرمي إذا قام بتنفيذ ركله مرمي او ركله حره وقام بلعبها مره اخري حتي وأن تم ذلك بيده او زراعه داخل منطقه جزاؤه قبل ان تلمس لاعب اخر وأدي ذلك إلي إيقاف هجوم واعد أو إفساد فرصة محققه لإحراز هدف يعاقب ب الإنذار في حاله إيقاف الهجوم الواعد والطرد في حاله افساد الفرصة المحققة

٧ - إذا فشل اللاعب في احترام المسافه المطلوبة قبل ان تصبح الكره في اللعب في الإسقاط ( ٤ متر ) يعاقب ب الإنذار

٨- أثناء تنفيذ ركله الجزاء او ركلات الترجيح وارتكب حارس المرمي المرمي مخالفه ( مثال. تقدم حارس المرمي بوضوح قبل أن تصبح الكره في اللعب ) لأول مره أثناء الركلات يتم تحذيره وإذا كرر ذلك ينذر.