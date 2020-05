شكرا لقرائتكم شاهد .. وصلة مهارات فنية لـ ناصر ماهر استعدادا لعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى فريق سموحة، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه بوصلة تدريبية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، بعدما أكد اتحاد الكرة أنه ينوي عودة النشاط في وقت قريب.

وظهر ناصر ماهر يقوم بوصلة استعراض مهارات حيث تخطى زميله بالكرة بـ "كوبري" مميز.

View this post on Instagram @big.zizo 1/0???????? A post shared by Naser Maher (@naser.maher_8) on May 4, 2020 at 3:52pm PDT

Advertisements

في نفس السياق، تُناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، طلب نادى سموحة الخاص بتمديد إعارة ناصر ماهر صانع العاب الفريق لموسم جديد، عقب انتهاء إعارته للفريق السكندرى نهاية الموسم الجاري.

ولم يبد فايلر قراراً نهائياً بخصوص ناصر ماهر سواء باستعادته أو تجديد إعارته، فى الوقت الذى استقر المدرب السويسرى على عودة الثلاثى المعار أكرم توفيق ومحمد شريف وعمار حمدى بعد تألقهم اللافت خلال مدة الإعارة.

وطلب فرج عامر رئيس نادى سموحة شراء ناصر ماهر نهائياً من الأهلى أو تجديد الإعارة لمدة موسم آخر لتستطلع لجنة التخطيط للكرة بالأهلى رأى رينيه فايلر والذى لم يعلن قراره النهائى حتى هذه اللحظة.

على صعيد متصل، يحاول مسئولو الأهلى استغلال كتيبة اللاعبين المُعارين لأندية محلية فى إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة حيث يدرس الأهلى فى الاستفادة من لاعبيه المُعارين أو لاعبى الفريق الذى ينى الاستغناء عنهم فى إبرام صفقات من أندية أخرى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلى فى إبرام صفقات تبادلية.