شكرا لقرائتكم شاهد مائدة إفطار تجمع حسنى عبد ربه مع عائلته فى سهرة رمضانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حسني عبد ربه، نجم النادي الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، من إفطار جماعي مع عائلته، في سهرة عائلية بشهر رمضان المبارك.

وعلق القيصر على الصورة قائلاً: ربنا يخليكم ليا.. رمضان كريم.

وكشف حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي في وقت سابق عن أنه يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة، قائلا: سأدرس الموقف وأرى القوائم وأرغب في الدخول مع شخص يخدم الكرة المصرية من أجل التطوير ولست مستعجلا لاسيما وأن دور الإدارة مهم.

قال حسني عبد ربه خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "لا افكر في تولي المنصب باعتبار أنني لاعب كرة ومحبوب ولكن أركز على خدمة الكرة المصرية، ولو الأمور لم تسر كما أخطط لها لماذا لا أكون موجودا ولدينا لاعبون مصريون من خارج الأهلي والزمالك قدموا الكثير للكرة المصرية.

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وعن تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بأن من لم يلعب في الأهلي والزمالك لم يلعب كرة، قال حسني عبد ربه: اختلف معه تماما، فيه لعيبة كبيرة جدا علمت في الكورة من برة الاهلي والزمالك وأتمنى وجود طاهر أبو زيد ولو ترشح سأنضم لقائمته وفيه قرابة معه بحكم الانتماء للصعيد وأشعر أنه تعرض للظلم ولم يحصل على حقه رغم اسمه ومكانته في الكرة المصرية ووزير سابق ولو دخل هكون أول واحد في ضهره ومعاه وشرف ليا".

وأعرب حسني عبد ربه عن احترامه لنادي الزمالك وتقديره لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه ظهر لأول مرة على قناة القلعة البيضاء، مضيفًا: "أحصل على فترة راحة بعد فترة من التعب والعناء في الملاعب، وأشكر الدولة المصرية على وعيها وأطباء مصر الذين يظهرون وقت الشدة، وأوجه الشكر لرئيس الجمهورية للتعامل مع الأزمة التي تضرب العالم كله وليس مصر فقط.

تابع عبد ربه: سبب اعتزالي هو احترامي لأدائي في الملعب وتشرفت باللعب لمنتخب مصر 13 عاما أساسيا ومررت بمواقف غريبة ومع ذلك تمسكت بناديي صاحب الفضل علي ، ولكن اعتزلت بشكل مفاجئ لما حسيت بوجود "كومبينة" ضدى.

واستطرد: كل المدربين الأجانب كنت أشارك معهم بشكل أساسي وأول ما جه مدرب مصري قعدني وعارف هو كان بياخد تعليمات من مين ومريت بتجارب وعارف يعني أيه لاعب محترف، يعرف اللي ليه واللي عليه وتقعد تحطني في وش المدفع مع أي خسارة بدلا من التحدث عن أخطاء الإدارة، رغم أن ابراهيم عثمان والد ليا وصاحب فضل اني ألعب للفريق الأول، كنت أكتر واحد فرحان بعودته لرئاسة النادي".

فيما اختتم كابتن الاسماعيلي ومنتخب مصر تصريحاته قائلاً: أنا من تفاوضت مع محمد عواد وكريم بامبو ومحمد فتحي وجددت لها وحسيت بعد كده بتهميش دوري وكنت بتهاجم من اللاعبين لما كانت بتتعرض اللايحة الداخلية عشان كانت تقولي أنت بتوقف مع الإدارة عشان ظروف النادي، وكنت أدعم الإدارة، وأول ما دوري تهمش ومبقاش موجود واني انا ملعبش، وشعرت بتحامل غير طبيعي وشعرت بأنه غير مرغوب فلذا فضلت الاعتزال".