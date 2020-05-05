مرتضى منصور يقرر تسريح عدد من موظفي نادي الزمالك بسبب أزمة كورونا





قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تسريح عدد كبير من موظفي النادي بعد نهاية الشهر الجاري،بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي خلال الوقت الراهن.

وعلم موقع “القاهرة 24“، أن رئيس الزمالك طالب من مديري الإدارات بالزمالك اختيار اثنين من الموظفين فقط للاستمرار في كل إدارة وتسريح الآخرين.

وكان الزمالك تأخر في صرف رواتب الموظفين والعمال عن شهر مارس الماضي، قبل أن يقوم مسئولو النادي الأبيض خلال الأيام الأخيرة بصرف راتب نصف شهر فقط لعدم توافر سيولة مالية لدى خزينة القلعة البيضاء.