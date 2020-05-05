مدرب المنتخب: ثمن اللاعب المصري ليس في متناول الأندية المغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طارق مصطفى، المدرب العام الحالي للمنتخب المصري ومدرب الدفاع الحسني الجديدي السابق، أن ثمن اللاعب المصري ليس في متناول الأندية المغربية.

وخلال تصريحات خاصة لصحيفة "le 360" المغربية قال طارق مصطفى: "أتمنى أن يكون اللاعبون المصريون عند حسن ظن المسؤولين والجماهير المغربية، وأن يكون لهم وجود في الدوري الاحترافي، الذي يعد واحدا من بين أقوى الدوريات العربية والإفريقية".

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وتابع: "سبق وانضم لاعبين مصريين للدوري المغربي أمثال نور السيد (الدافع الجديدي) وعمرو ذكي (الرجاء)، إلا أن التجربتين لم يكتب لهما النجاح".

وواصل مدرب المنتخب قائلا: "خلال تواجدي مع فريق الدفاع الجديدي وسريع وادي زم، عرض عليّ مجموعة من الوكلاء ضم الاعبين مصرين، إلا أن تكلفة التعاقد معهم لم تكن في متناول الأندية المغربية".

وأتم مصطفى تصريحاته: "الإمكانيات المالية المرصودة للاعبين في الدوري المصري مهمة، ويوقعون بمبالغ مالية كبيرة، مثلما عليه الحال في دوريات الخليج، بعكس إمكانيات الدوري المغربي المحدودة".