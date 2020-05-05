عقود زمان 6..علاء ابراهيم: وقعت للأهلي بـ 50 ألف جنيه في الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.

الخليج 365 خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على رواتهبم عبر اجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

يتذكر علاء ابراهيم لاعب الأهلي في التسعينيات من القرن الماضي قصة توقيعه للأهلي، قبل أكثر من 23 عام، وقتها لم يكن أكمل ابراهيم عامه الثالث والعشرين بعد.

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ويقول ابراهيم في تصريحات خاصة لمصراوي:" كنت ألعب وقتها مع نادي المنيا قبل موسمين من عام 1995 وحتى 1997 العام الذي شهد مواجهة أمام الأهلي والتي كانت سببا في انتقالي للقلعة الحمراء.

ويتابع لاعب الأهلي السابق:" في موسم 1997 قدمت مباراة قوية بقميص المنيا أمام الأهلي، ليعجب بي ثابت البطل، ليتحدث بعدها مع حمادة صدقي ويطلب انتقالي للأهلي".

وأوضح، ان الصفقة تمت بانتقاله إلى الأهلي مقابل حصول نادي المنيا على 300 ألف جنيه، وهو حصل على50 في الموسم ووقع لمدة 5 مواسم مع الفريق.

وأشار إلى أن لائحة المكافآت وقتها في الأهلي كانت تصرف بعد 4 مباريات، فمن يشارك في المباريات الأربع يحصل على المكافأة كاملة.