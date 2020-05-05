المباراة أقل من 90 دقيقة.. اقتراح جديد لاستئناف بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جوردون تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين ، إنه يتم التفكير في أن تكون مدة شوطي المباراة أقل من 45 دقيقة عند استئناف منافسات الدوري الإنجليزي.

وتم تعليق كافة الأنشطة والمجالات في بريطانيا لأكثر من شهر ونصف على غرار معظم دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وخلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "bbc" قال تايلور: "اللاعبون قلقون، إنهم ليسوا اغبياء، يجب أن يقتنعوا بأن عودة المباريات ستكون آمنة بالنسبة لهم وللجميع".

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وأضاف تايلور: "لا نعلم المستقبل لكننا نعلم ما هي المقترحات والأفكار التي تم طرحها ومن بينها اللعب في ملاعب محايدة وأن تكون مدة شوطي المباراة أقل من 45 دقيقة".

وتابع: "نرغب في الحفاظ على نزاهة المنافسة، لذلك كان هناك الكثير من النقاط التي تم إثارتها ، ولكن قبل كل شيء ، هل يمكننا الآن إكمال المواسم بأمان؟".

جدير بالذكر أن هناك 6 أندية عارضت خطة استكمال بريميرليج باللعب في ملاعب محايدة وهم وست هام يونايتد، برايتون، بورنموث، أستون فيلا، نوريتش سيتي وواتفورد.