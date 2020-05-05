الزمالك ووست هام.. ابتسامة أبو الهول وتكريم عبد الناصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فى الثلاثين من نوفمبر عام 1966، التقي الزمالك مع نظيره وست هام يونايتد الإنجليزي في مباراة ودية شهدت فوز تاريخي للفريق الأبيض.

المباريات التي تجمع بين طرف مصري وآخر أجنبي عادة ما يكون القصد منها جماهيري أكثر منه تنافسي، فهي تقام إما احتفالا بمناسبة تاريخية أو اعتزال لاعب أو لأغراض تسويقية، لكن أن تتحول المباراة لفوز تاريخي ينتج عنه الحصول على وسام الجمهورية كان هذا مفاجئا لجماهير الكرة المصرية.

وفقًا لنادي وست هام، فإن حضوره إلى مصر كان بمثابة رحلة تهدف إلى تغيير أجواء اللاعبين خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر، بالإضافة إلى تجربة اللعب أمام فرق أجنبية.

وست هام في تلك الحقبة لم يكن كما هو عليه الحال الآن يصارع للوصول إلى المنطقة الدافئة في وسط جدول ترتيب بريميرليج، الهامرز كان حينها بطلا لكأس الكوؤس الأوروبية.

التقى الزمالك مع نظيره وست هام يونايتد الإنجليزي (الذي كان يضم بين صفوفه في ذلك الوقت 3 لاعبين متوجين ببطولة كأس العالم 1966 مع منتخب إنجلترا) في مباراة كان شعارها التحدي ولم تكن النتيجة متوقعة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: سمير محمد علي، يكن حسين، أحمد مصطفي، أحمد رأفت، محمود أبورجيلة، عبد الكريم الجوهري، عبد المقصود صلاح، عمر النور، طه بصري، حماده إمام وأحمد عفت.

Advertisements

بينما بدأ وست هام المباراة بتشكيل مكون من: جيم ستاندن ، جاك بوركيت، جون تشارلز، إيدي بوفينجتون، كين براون، بوبي مور، بيتر برابروك، روني بويس، جوني بيرن، جيف هيرست، جون سيسونز.

قدم الزمالك وقتها مباراة رائعة وحقق فوزًا ساحقا بخماسية مقابل هدف، سجلها حمادة إمام (ثلاثة أهداف)، طه بصري (هدف)، عبدالكريم الجوهري (هدف)، واحتفت به الصحف المصرية، كما أصدر الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر أوامره بمنح الفريق الأبيض وسام الجمهورية للرياضة تكريما لهم على الإنجاز الكبير.

النتيجة الساحقة للزمالك، أجبرت صحيفة ديلي اكسبريس على التعبير عن أحداث المباراة برسم كاريكاتيري لأبو الهول يظهر خلاله بابتسامة عريضة محتفلا بفوز الفريق الأبيض.