رابطة الدوري الألماني تتفق مع الحكومة على عودة النشاط في هذا الموعد

توصل مسئولو رابطة الدوري الألماني لكرة القدم إلى اتفاق مبدئيا مع الحكومة لعودة النشاط ، بعد توقف قرابة الشهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. و كشفت تقارير صحفية اليوم أن مسئولي الرابطة توصلوا الى اتفاق على استئناف الدوري يوم 15 مايو الجاري ومن المقرر عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع المستشارة أنجيلا ميركل لمناقشة التفاصيل والتي تستوجب اجراءات احترازية صارمة في مقدمتها عدم حضور الجماهير. الدوري يوم 15 مايو الجاري ومن المقرر عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع المستشارة أنجيلا ميركل لمناقشة التفاصيل والتي تستوجب اجراءات احترازية صارمة في مقدمتها عدم حضور الجماهير.

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