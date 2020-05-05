شوقي غريب ينصح رمضان صبحي بالاستمرار مع الأهلي لهذا السبب

وجه شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، نصيحة إلى رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من نادي هدرسفيلد، بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.

قال غريب خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأفضل لرمضان صبحي

هو الاستمرار مع الأهلي وعدم العودة إلى هدرسفليد، كي يتمكن من الوجود في التشكيل الأساسي بصفة دائمة قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

أضاف مدرب المنتخب الأوليمبي، أن استمرار رمضان صبحي مع الأهلي سيسهل عملية استدعائه في أي وقت دون الأخذ في الاعتبار في الأجندة الدولية.

وشدد غريب على ضرورة مشاركة اللاعبين في الفترة المقبلة بشكل أساسي مع أنديتهم كي لا يتأثر المنتخب الأوليمبي أثناء مشاركته في الأولمبياد.