وزير الرياضة يشيد بحملة "متطوعى شباب مصر" للتوعية من فيروس كورونا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا انطلاقا من حرصها على الحفاظ على صحة الشباب والمواطنين. وأشاد صبحى بحرص الشباب على المشاركة فى فعاليات حملة "متطوعى شباب مصر" للتوعية من فيروس كورونا برعاية احد البنوك المصرية ، والتزامهم التام بإجراءات الوقاية. وأوضح وزير الرياضة أن التعاون مع مختلف الجهات من أجل توعية المواطنين بالفيروس المستجد وطرق الوقاية منه وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وارتكازاً على قرارات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا.

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