تعرف على موعد أولمبياد طوكيو ٢٠٢١

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، إقامة أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ في الفترة من ٢٣ يوليو وحتى ٨ أغسطس المقبل. وحتى ٨ أغسطس المقبل. كان المنتخب الأولمبي تلقى خطابا من الفيفا، يفيد بأن اللاعبين مواليد ٩٧ من حقهم المشاركة في الأولمبياد. الفيفا، يفيد بأن اللاعبين مواليد ٩٧ من حقهم المشاركة في الأولمبياد. كانت أولمبياد طوكيو تأجلت لمدة عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

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