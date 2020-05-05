وزارة الرياضة تنفذ مبادرة "متطوعى شباب مصر" للتوعية من فيروس كورونا

يشارك أحد البنوك المصرية فى رعاية مبادرة "متطوعى شباب مصر " بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة إيماناً منه بأهمية الوقاية من الفيروس بإعتبارها خير من العلاج. الفيروس بإعتبارها خير من العلاج. وتقوم فكرة المبادرة على إطلاق حملة مكثفة بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية للتوعية من انتشار فيروس الحديدية للتوعية من انتشار فيروس كورونا والتعريف بطرق الوقاية. من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحرص الشباب على المشاركة فى فعاليات الحملة والتزامهم التام بإجراءات الوقاية.

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