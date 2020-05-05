مدرب بشكتاش يرغب في استمرار محمد النني مع الفريق

ألمح سيرجين يالسين مدرب فريق بشكتاش التركي، في رغبته في تمديد عقد إعارة محمد النني مع الفريق وعدم عودته إلى أرسنال الإنجليزي.
وأشاد مدرب بشكتاش التركي فيتصريحات صحفية لموقع "kartalbakisi"، بالدولي المصري محمد النني مؤكدًا أن الفريق استفاد من امكانيات اللاعب في الفترة الماضية.
وأضاف يالسين " النني يمتلك العديد من الخبرات داخل أرضية الملعب، فهو يستطيع أن ينفذ التعليمات بشكل دقيق".
يذكر أن محمد النني انضم إلى بشكتاش في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من نادي أرسنال الإنجليزي لمدة موسم واحد.
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