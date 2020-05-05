الأهلى يدرس منع لاعبيه من برامج «المقالب».. ويجهز لائحة جديدة للظهور التليفزيونى

يدرس النادى الأهلى منع لاعبيه من الظهور فى برامج المقالب، وبخاصة برنامج الممثل رامز جلال، خاصة أن هذه البرامج لا تليق بقيمة لاعبى الفريق الأحمر بجانب الجهاز الفنى، وهو ما حدث هذا العام بظهور التونسى على معلول ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعبى الفريق.

وناقشت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح الملف الإعلامى للفريق الأول لكرة القدم وتطبيق لائحة جديدة تخص ظهور الجهاز الفنى واللاعبين فى القنوات التليفزيونية، خاصة أن الأهلى يحق له الحصول على نسبة مالية من هذا الظهور الإعلامى.

وسوف تعقد اللجنة اجتماعاً مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، فى هذا الشأن، ثم ترفع التصور النهائى لعرضه على رئيس النادى محمود الخطيب فى أول اجتماع خلال الأيام المقبلة.

وعقدت اللجنة أيضاً اجتماعاً مطولاً ناقشت خلاله التقرير المقدم من فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين، عن الفترة الماضية سواء على الصعيد الفنى أو الإدارى واقتراحاته الخاصة بتطوير منظومة العمل فى المرحلة المقبلة كما ناقشت اللجنة التصور المقدم من مدير

عام الأكاديميات بشأن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، وكذلك الملاحظات المدونة عن الفترة الماضية.

وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى رؤية الكابتن محمود صالح، مدير إدارة اكتشاف المواهب، للمرحلة المقبلة وكيفية توسيع قاعدة الكشافين على مستوى الجمهورية، وعقدت جلسة مع عمرو أنور، المدير الفنى لفريق الشباب، وناقشت معه احتياجاته، كما استعرضت اللجنة مع المهندسة حنان الزينى، مدير اللوائح والتراخيص آخر، مستجدات لوائح الفيفا والرؤية المتداولة لاستئناف النشاط الرياضى.

وقررت اللجنة توقيع عقود لمواليد 2004 وتكليف أمير توفيق، مدير التعاقدات، بتعديل عقود الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول، وعلى رأسهم مصطفى شوبير حارس المرمى بعد قرار السويسرى رينيه فايلر بعدم ضم حراس جدد، ومنح الفرصة لشوبير كحارس ثالث.

Advertisements

فى المقابل رحب عمرو السولية نجم وسط الأهلى بالبقاء مع الفريق، وتجديد عقده الذى ينتهى فى صيف 2022، مؤكداً أنه يرغب

فى البقاء مع الأهلى حتى الاعتزال، ولا يفكر فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف إلا فى حالة وصول عرض مناسب يفيد النادى مالياً، ويسمح له الأهلى بالرحيل.

وأكد السولية أن حلمه الذى يتمنى تحقيقه فى الفترة المقبلة هو التتويج بدورى أبطال إفريقيا مع المارد الأحمر، رافضاً المقارنة بينه وبين التونسى فرجانى ساسى نجم الزمالك الذى أشاد بقدراته ومستواه، ولكنه أكد أن لكل لاعب طريقته الخاصة.

وتابع: «أشجع ريال مدريد وأفضل رونالدو على ميسى، وأبو تريكة والخطيب الأعظم فى الكرة المصرية، وحسن شحاتة أفضل من تدربت معه، ومواجهة صن داونز الأخيرة بدورى أبطال إفريقيا هى الأصعب».

فى المقابل، احتفلت جماهير النادى الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالفوز باستفتاء صحيفة ماركا الإسبانية واسعة الانتشار لاختيار أفضل شعار لأندية العالم، بعدما انحصر السباق بين خمسين نادياً على مستوى العالم.

وحصد شعار النادى الأهلى ما يزيد على 3 ملايين صوت من زوار موقع الصحيفة الإسبانية وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، ليتفوق الأهلى نادى القرن فى قارة إفريقيا والأكثر تتويجاً بالبطولات على أندية عالمية، مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد من إسبانيا، وليفربول ومانشستر يونايتد من إنجلترا، وإنتر ميلان وأيه سى ميلان من إيطاليا، بالإضافة لأندية أمريكا الجنوبية، وفى مقدمتها بوكاجونيورز الأرجنتينى، وفلامنجو البرازيلى.