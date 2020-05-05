وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان مشروعات رياضية وتنموية ببورسعيد الجديدة

تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من المنشآت والمشروعات التنموية بمحافظة بور سعيد وذلك برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم.

وقام الوزيران بتفقد مدينة بورسعيد الجديدة «سلام مصر»، والمقررة تنميتها بعدد من المشروعات، منها إنشاء مدينة رياضية متكاملة الخدمات تضم استاد بورسعيد الجديد ومنشآت شبابية ورياضية، وتنتظر الوزارة قرار التخصيص للأرض بعد الاتفاق مع وزارة الإسكان على موقع الأرض الأنسب للمضى قدماً فى تنفيذها.

ويقام الاستاد الجديد بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام مصر» بشرق بورسعيد بسيناء، ومن المقرر أن يسع عدد 40 ألف مشجع، وذلك كأحد مكونات مشروع المدينة الرياضية الجديدة التى تنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة على مساحة تبلغ نحو 300 فدان بمدينة بورسعيد الجديدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية الجديدة ومن ضمنها استاد بورسعيد سيكون من أكبر المشروعات الرياضية بالمحافظة الباسلة، ويمثل إضافة قوية للمنشآت الشبابية والرياضية ببورسعيد،

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التى لا تتوانى الوزارة فى تقديم الدعم لمراكز الشباب والأندية بها.

وأكد الدكتور أشرف صبحى حرص الوزارة على تطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات لإتاحة كل الخدمات للنشء والشباب التى تمكنهم من ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

وتتضمن الجولة التى يقوم بها وزيرا الشباب والرياضة والإسكان تفقد مشروع الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد، ومركز شباب بورفؤاد، ومشروعى الإسكان الاجتماعى والتعاونى ببورسعيد، ومركز شباب الزهور، ومحطة تنقية المياه بالكاب جنوب بورسعيد.

وتأتى الزيارة فى إطار متابعة المشروعات التنموية فى جميع محافظات الجمهورية التى تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.