عقوبات مالية كبيرة على «حامد» و«بن شرقى» بسبب برنامج «المجنون»

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك عن اتخاذ مجلس الإدارة قراراً بتجديد التعاقد مع الفرنسى كارتيرون مدة موسم آخر، مشيراً إلى أن جلسة ستعقد بينه وبين المدير الفنى عندما تستقر الأوضاع خلال الفترة المقبلة للحديث عن تفاصيل العقد، خصوصاً أنها رغبة من الطرفين.

ونفى أمير وجود أى شروط من كارتيرون للتجديد، وأنه سعيد جداً بوجوده فى مصر، وفضل البقاء فى القاهرة، ولم يسافر إلى بلاده مثل الآخرين بعد توقف مسابقة الدورى الممتاز، وأن المدير الفنى يقوم من خلال الواتساب بمتابعة جميع اللاعبين سواء من الموجودين داخل مصر أو خارجها بعد أن وضع لهم برنامج تدريب يؤدونه فى المنازل، مشدداً على أن النتائج الجيدة التى

حققها مع الفريق، وكذلك علاقته الوطيدة مع جميع اللاعبين، تجعل مجلس الإدارة يتمسك به، وأنه يعتبر من أفضل المدربين الذين تولوا المسئولية فى الفترة الأخيرة، وله مواقف مشرفة مع الفريق، وكان دائماً يفضل مصلحة لاعبيه على أى شىء آخر.

وأشار المشرف العام على الكرة إلى أن هناك سياسة ثابتة ينتهجها مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، تحقق دائماً الاستقرار بين صفوف الفريق، وأن جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم المالية ومنهم المحترفون الذين تم إرسال تحويلات لهم فى الفترة الأخيرة بسبب عدم تمكنهم من العودة فى الوقت الحالى بسبب قرار

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وأشار إلى أن الزمالك يتمسك بالقوام الأساسى، وكل ما يتردد عن الاستغناء عن لاعبين بأعينهم فى بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة فى ظل الظروف التى نعيشها حالياً، خصوصاً أن الفريق مرتبط بالمشاركة فى البطولة الإفريقية وتأهل إلى الدور نصف النهائى الذى سيواجه فيه الرجاء المغربى، وننتظر تحديد الموعد النهائى له فى أى وقت.

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وكشف أمير أن الثنائى طارق حامد والمغربى بن شرقى لاعبى الفريق لم يحصلا على إذنه للظهور فى برنامج «رامز مجنون رسمى» المذاع عبر فضائية «ام بى سى مصر»، وسيتم توقيع عقوبات مالية عليهما بسبب ذلك.

وأضاف: «فى بعض الأوقات يكون اللاعبون معهم جوازات السفر الخاصة بهم لرغباتهم فى قضاء الإجازة بالخارج».

وأشار: «اتعرض علىّ الظهور، فى برنامج رامز، ورفضت لأن ما يحدث إهانة للضيوف»، مؤكداً: «فريق الإعداد أبلغنى بأن البرنامج مقلب، لذلك رفضت الظهور».