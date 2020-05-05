رياضة | ريال مدريد يتواصل مع إدواردو كامافينجا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتواصل مع إدواردو كامافينجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي ريال مدريد أجرى اتصالات مع رين الفرنسي بشأن لاعب خط الوسط إدواردو كامافينجا لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

يفترض أن كامافينجا اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا قد جذب اهتمام عدد من الأندية الكبرى بعد موسمه الرائع مع رين ، حيث سجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين من 25 مباراة في الدوري الفرنسي.

أصدر رئيس رين نيكولاس هولفيك مؤخرًا تحذيرًا بعدم التعامل مع ريال مدريد ، لكن من المفترض أن المرينجي لا تردعه كلمات هولفيك.

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في الواقع ، وفقًا لـ AS ، استفسر فريق ريال مدريد عن وضع لاعب خط الوسط ، لكن النهج ليس سوى اتصال أولا.

يدعي التقرير أن أي عمل رسمي بين الطرفين سيتم القيام به خلال فترة الصيف ، على الرغم من أن وباء فيروس كورونا من المرجح أن يكون له آثار سلبية على معاملات الانتقالات الصيفية.

يذكر أن ستستمر صفقة إدواردو كامافينجا الحالية مع فريق رين حتى صيف 2022.