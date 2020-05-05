رياضة | نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد واحد من نجوم نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية بفسخ تعاقده مع النادي الأبيض خلال الفترة القادمة.

وقام الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم القلعة البيضاء بتهديد النادي بفسخ عقده خلال الفترة القادمة.

وجاء تهديد كاسونجو بفسخ عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على جزء من مستحقاته في الفترة الماضية مثلما حدث مع باقي الأجانب في الفريق.

ويعاني نادي الزمالك في الفترة الحالية من أزمة مالية بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك وبعض الأزمات التي يمر بها النادي.