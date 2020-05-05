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رياضة | ليفربول يطلب المزيد من الوقت في ضم تيمو فيرنر

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر يطلب المزيد من الوقت في ضم تيمو فيرنر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن ناشد نادي ليفربول ممثلي المهاجم تيمو فيرنر لمنحهم المزيد من الوقت لتقديم عرض رسمي لفريق لايبزيج.

يسعى ليفربول للحصول على خدمات النجم الألماني تيمو فيرنر ، وينافسه  بايرن ميونيخ والمنافس المحلي .

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وفقا لصحيفة الجارديان ، طلب ليفربول المزيد من الوقت لتقييم خياراتهم بسبب عدم اليقين الناجم عن انتشار فيروس حول العالم.

سيكون فيرنر الهدف الأساسي لليفربول خلال الصيف ، لكن التقرير يشير إلى أن الريدز قد تضطر إلى البحث في مكان آخر عن بديل أرخص.

سجل فيرنر 88 هدفًا في 150 مباراة منذ انضمامه إلى لايبزيغ من شتوتغارت في عام 2016 ، 

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