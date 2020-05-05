رياضة | ريال مدريد يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية كواليس جديدة بشأن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي. وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الريال يرغب فى تجهيز عرض قوي لتقديمه ل مانشستر يونايتد لضم بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي القادم. وأشارت الصحيفة أن عرض الريال سيكون 80 مليون يورو لضم بوجبا ولكن ما تطلبه إدارة اليونايتد هو 100 مليون يورو، أى أن هناك 20 مليون يورو عقبة بالنسبة لإنتقال اللاعب، الذى يريده زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد. وأوضحت الصحيفة أن المدير الفنى النرويجي اولى جونار سولشاير للشياطين الحمر متردد بشأن الموافقة على بيع بوجبا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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