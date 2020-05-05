رياضة | تياجو ألكنتارا يتمنى إنهاء مسيرته داخل بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر تياجو ألكنتارا يتمنى إنهاء مسيرته داخل بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"تياجو أو لا شيء".. هكذا أبدى المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا رأيه قبل سنوات للتأكيد على تمسكه بتعاقد بايرن ميونخ الألماني مع لاعب خط الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا، ليعود اللاعب إلى عمله تحت قيادة المدرب بيب، الذي سبق له أن أشرف عليه في برشلونة الإسباني.

الآن، قد لا يدلي المدير الفني الحالي لبايرن، هانزي فليك، بعبارة مماثلة لتأكيد تمسكه باستمرار تياجو 29 عاماً مع الفريق، خاصة على مستوى التصريحات العلنية، ولكنه لا ينكر هذا لدى سؤاله عن اللاعب الإسباني الموهوب.

وفي 2013، تولى غوارديولا تدريب بايرن خلفاً للمدرب يوب هاينكس، وبدأ تياجو مسيرته مع الفريق في نفس الموسم، بعدما لبى بايرن مطالب جوارديولا بضم اللاعب، علماً بأنهما عملا سوياً من 2009 إلى 2012 في برشلونة.

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ويحظى تياجو بأهمية بالغة في صفوف بايرن، خاصة بعد التطور الملحوظ في مستواه تحت قيادة هانزي فليك.

وأكد تياجو أنه لا يمانع في الاستمرار ضمن صفوف بايرن حتى نهاية مسيرته الكروية، علماً بأنه انضم للفريق.

ومن المؤكد أن فليك لن يجد عبارة مثل غوارديولا يعبر بها عن تمسكه الشديد باللاعب، ولكن يمكن التعرف على ما لديه من استحسان للاعب يماثل نظيره عند جوارديولا بمجرد ذكر اسم اللاعب أمام فليك.

وتوضح كل المؤشرات أن التعاون بين بايرن وتياجو سيمتد لسنوات قادمة، وأن النادي قد يقدم عقداً جديداً إلى اللاعب حتى 2023.