رياضة | نابولي يحدد سعر التخلي عن كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر نابولي يحدد سعر التخلي عن كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن أوريللو دي لورينتس رئيس نابولي لن يتخلى عن كوليبالي بأقل من 100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه هناك عدد قليل من الأندية التي تستطيع دفع مثل هذا المبلغ والحصول على خدمات النجم البالغ من العمر 28 عامًا وذلك بسبب الأزمة الحالية مع تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن خاليدو كوليبالي مطلوب في الكثير من الأندية على رأسها ريال مدريد الإسباني وآرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.