رياضة | عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و3 أسماء مرشحة لخلافته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من الرحيل عن جهاز الكرة بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتولى عبدالحفيظ، إدارة وتقديم أحد البرامج على قناة النادي، الفترة المقبلة والتي كان يقدمها قبل أن يتولى منصب الفريق.

واستقر محمود الخطيب بييو، على الإطاحة بمدير الكرة من منصبه، وذلك عقب ظهوره فى برومو برنامج رامز جلال وسط انتقادات شديدة لمشاركة مدير الكرة فى برنامج مقالب.

وتفاضل إدارة النادي بين كل من خالد بيبو وعماد متعب ووائل جمعة، لتولي المنصب وسط اهتمام إداري لتعيين خالد بيبو، ولكن متعب يحظى بحب والقرب من اللاعبين، وتضاؤل فرص وائل جمعة بسبب التعاقد مع أحد القنوات الفضائية.