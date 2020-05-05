رياضة | "ألكانتارا" موهبة مميزة عشقها جوارديولا وتواصل التألق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر "ألكانتارا" موهبة مميزة عشقها جوارديولا وتواصل التألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا في السابق بنجم بايرن ميونخ الألماني، تياجو ألكانتارا، كونه واحدا من المواهب المميزة في عالم كرة القدم سواء مع برشلونة أو البافاري.

الآن، قد لا يدلي المدير الفني الحالي لبايرن، هانزي فليك، بعبارة مماثلة لتأكيد تمسكه باستمرار تياجو 29 عاماً مع الفريق، خاصة على مستوى التصريحات العلنية، ولكنه لا ينكر هذا لدى سؤاله عن اللاعب الإسباني الموهوب.

وفي 2013، تولى جوارديولا تدريب بايرن خلفاً للمدرب يوب هاينكس، وبدأ تياجو مسيرته مع الفريق في نفس الموسم، بعدما لبى بايرن مطالب غوارديولا بضم اللاعب، علماً بأنهما عملا سوياً من 2009 إلى 2012 في برشلونة.

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ويحظى تياجو بأهمية بالغة في صفوف بايرن، خاصة بعد التطور الملحوظ في مستواه تحت قيادة هانزي فليك.

وأكد تياغو أنه لا يمانع في الاستمرار ضمن صفوف بايرن حتى نهاية مسيرته الكروية، علماً بأنه انضم للفريق.

ومن المؤكد أن فليك لن يجد عبارة مثل جوارديولا يعبر بها عن تمسكه الشديد باللاعب، ولكن يمكن التعرف على ما لديه من استحسان للاعب يماثل نظيره عند غوارديولا بمجرد ذكر اسم اللاعب أمام فليك.

وتوضح كل المؤشرات أن التعاون بين بايرن وتياغو سيمتد لسنوات قادمة، وأن النادي قد يقدم عقداً جديداً إلى اللاعب حتى 2023.