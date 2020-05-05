رياضة | مهاجم "مفاجأة" يظهر على رادار الأهلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر مهاجم "مفاجأة" يظهر على رادار الأهلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر مهاجم مفاجأة على طاولة النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع أحمد حسن كوكا مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وعرض مسئولو الأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرة ضم كوكا في الصيف لتدعيم هجوم الفريق.

وطلب فايلر من إدارة النادي الأحمر الحصول على فيديوهات أولا لكوكا لحسم موقفه من ضم اللاعب من عدمه.