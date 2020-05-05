رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم إنبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 11:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحد المقربين من أسامة جلال نجم منتخب مصر الأوليمبي ونادي إنبي حقيقة مفاوضاته مع الأهلي.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن الأهلي حصل على توقيع أسامة جلال نجم نادي إنبي ومنتخب مصر الأولومبي لضمه في الصيف القادم.

نفى أحد المقربين من أسامة جلال كل الأنباء المنتشرة حول انصمام اللاعب إلى صفوف الأهلي في الصيف القادم.

وكان الأهلي قد حصل على توقيع أسامة جلال في بالفعل في الموسم الماضي ولكن الصفقة توقفت ولم ينضم اللاعب والآن يحاول النادي الأهلي إنهاء الاتفاق مع نادي إنبي بعد أن أظهر رغبة جديدة في ضمه في الصيف القادم.