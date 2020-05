شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك ينشر فيديو خطأ تحكيمى ويعلق: كابتن محمد فاروق رمضان كريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال خوضه مباراة أمام النادي الأهلي، حيث تعرض عيد عبد الملك لعرقلة من وائل جمعة مدافع النادي الأهلي، إلا أن الحكم محمد فاروق الذي قاد تلك المباراة منح الكارت الأصفر لأحمد عيد وليس وائل جمعة.

وعلق أحمد عيد عبد الملك على الفيديو ساخراً: كابتن محمد فاروق رمضان كريم.

View this post on Instagram ك محمد فاروق رمضان كريم ???????? A post shared by Ahmed Eid (@14_ahmedeid) on May 4, 2020 at 6:09pm PDT

وفى وقت سابق، أكد أحمد عيد عبد الملك أنه حصل على عرض من النادى الأهلى قبل الانتقال إلى الزمالك قائلا، "مكنش عندى مشكلة ألعب فى الأهلى بعيداً عن الانتماءات، ولكن عرض الزمالك كان فى نفس التوقيت ورغبتى حسمت الأمر".

وأضاف أحمد عيد، فى تصريح لبرنامج النجوم ورمضان على إذاعة الشباب والرياضة، "طبيعى أن يكون لاعب عنده انتماء ولكن إحترافيا لم يؤثر عليه فى أى نادٍ يلعب بقميصه".

Advertisements

وأشار أحمد عيد إلى أن السوشيال ميديا فى الوقت الحالى تكبر المواضيع فى الرياضة المصرية وتتناولها بشكل لا يليق ، ولفت عيد إلى أنه يستغل رمضان للاعتكاف والتقرب إلى الله والأسرة فى ظل الحظر الذى يفرضه فيروس كورونا المستجد .

وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، أهلى بنى غازى، طلائع الجيش، المصرى، وادى دجلة والجونة.

ويملك اللاعب فى رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدورى المصرى، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

ويعد أحمد عيد عبد الملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية، والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006.

وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

وقال أحمد عيد عبد الملك عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام "قبلت دعوة طارق حامد وهتكفل خلال شهر بمصاريف 30 أسرة متضررة من كورونا، وبرشح محمد أبو جبل وحسين الشحات وهانى حتحوت وأحمد حسام ميدو".