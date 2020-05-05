شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى فتحى طمعان فى استعادة التألق بعد ضمان البقاء بميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمح مصطفى فتحى لاعب نادى الزمالك، فى استعادة التألق بصفوف الزمالك عند عودة النشاط المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد .

و تعم على نجم الزمالك حالة من الاستقرار فى ظل استبعاد فكرة رحيله فى الموسم الجديد داخل جدران القلعة البيضاء ، خاصة فى ظل رغبته فى المشاركة أساسيًا خلال المرحلة المقبلة.

استبعد مسؤولو الزمالك مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق، من حسابات الرحيل فى الموسم المقبل، بعد إبداء عدد من الأندية المحلية وعلى رأسها الإسماعيلى، رغبتها فى الحصول على خدمات اللاعب بالموسم الجديد، فى ظل عدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الأبيض بالموسم الحالى.

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ويرى مسؤولو الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، أن مصطفى فتحى من الركائز الأساسية التى سيكون لها دور مهم مع الأبيض مستقبلا بعد جاهزيته بنسبة مائة بالمائة للمباريات حيث كانت رغبة كارتيرون تجهيزه بأفضل صورة فنية وبدنية قبل منحه فرصة المشاركة كأساسى مع الفريق بصفة مستمرة، وهو كان سيحدث فى الفترة الماضية فى الدورى لولا توقف النشاط الكروى، لذا سيستمر اللاعب مع الأبيض وسوف يحصل على فرصته حينما يعود النشاط الرياضى.

ويواصل مصطفى فتحى مع لاعبى الزمالك، تنفيذ برنامج التدريب فى المنزل، خلال الفترة الحالية، تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى حرص على متابعة حالة جميع اللاعبين سواء من خلال التواصل معهم أو من خلال تقرير الجهاز الطبى حول أوزانهم والقياسات البدنية الخاصة بهم وذلك فى إطار سعى جهاز الفارس الأبيض لتجنب تأثر الفريق بفترة التوقف الحالية، انتظارا لحسم موقف النشاط الكروى هذا الموسم.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجم الزمالك مصطفى فتحى فى الصور التالية :