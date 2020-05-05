أحمد عيد يسعيد ذكرياته أمام الأهلى بخطأ تحكيمى لـ محمد فاروق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال خوضه مباراة أمام النادى الأهلى، حيث تعرض عيد لعرقلة من وائل جمعة مدافع النادى الأهلى، إلا أن الحكم محمد فاروق الذى قاد تلك المباراة منح الكارت الأصفر لأحمد عيد وليس وائل جمعة.

وعلق أحمد عيد عبد الملك على الفيديو ساخراً: كابتن محمد فاروق رمضان كريم.

وفى وقت سابق، أكد أحمد عيد عبد الملك أنه حصل على عرض من النادى الأهلى قبل الانتقال إلى الزمالك قائلا "مكنش عندى مشكلة ألعب فى الأهلى بعيداً عن الانتماءات، لكن عرض الزمالك كان فى نفس التوقيت ورغبتى حسمت الأمر".

وأضاف أحمد عيد، فى تصريح لبرنامج النجوم ورمضان على إذاعة الشباب والرياضة، "طبيعى أن يكون لاعب عنده انتماء لكن احترافيا لا يؤثر عليه فى أى نادٍ يلعب بقميصه". وأشار أحمد عيد إلى أن السوشيال ميديا فى الوقت الحالى تضم المواضيع فى الرياضة المصرية وتتناولها بشكل لا يليق، ولفت عيد إلى أنه يستغل رمضان للاعتكاف والتقرب إلى الله والأسرة فى ظل الحظر الذى يفرضه فيروس كورونا المستجد. Advertisements وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، أهلى بنى غازى، طلائع الجيش، المصرى، وادى دجلة والجونة. ويملك اللاعب فى رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدورى المصرى، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر. ويعد أحمد عيد عبد الملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية، والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006. وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول. وقال أحمد عيد عبد الملك عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام "قبلت دعوة طارق حامد وهتكفل خلال شهر بمصاريف 30 أسرة متضررة من كورونا، وبرشح محمد أبو جبل وحسين الشحات وهانى حتحوت وأحمد حسام ميدو".

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