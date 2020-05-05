شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يؤكد اجتماع الأندية اليوم مع وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن عقد عدد كبير من الأندية اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لنقل رؤيتهم بشأن مسألة عودة الدورى من عدمه، فى ظل حالة التوقف الجارية للنشاط الرياضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك بعدما اجتمع الدكتور أشرف صبحى باللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، يوم السبت الماضى، وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الفنية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

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وقال وزير الرياضة إن الجلسة مع اتحاد الكرة هدفها التأكيد على استعداد وجاهزية الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورؤية اللجنة الخماسية فى تحديد الإطار الفنى الخاص بتحديد عدد من الاستادات التى من الممكن أن يكون لها دور كبير فى استضافة المباريات المحلية خلال المرحلة المقبلة، حال قرار الدولة بعودة النشاط فى أى وقت وشدد على أن عودة النشاط الرياضى ستقرره الحكومة المصرية، وفقًا للمعطيات الراهنة، وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن معطيات الواقع الحالى تشير لاستمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالى.

وكان عدد من لاعبى الزمالك، قد تواصلوا مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، من أجل الاستفسار منه عن موقف النشاط الرياضى فى الموسم الحالى، بعد تعليق النشاط الرياضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

وأكد أمير مرتضى للاعبين على ضرورة مواصلة التدريبات المنزلية بصورة قوية تحسبًا لعودة النشاط الرياضى، خاصة أن الفريق يرتبط بمواجهة هامة مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا حيث قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيلها لحين إشعار آخر انتظارا لمستجدات فيروس كورونا حفاظا على سلامة اللاعبين، بعدما كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى.