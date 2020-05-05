شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة تُقرب الدورى الألمانى من العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب وزير الداخلية الألمانى، هورست زيهوفر، عن موافقته على استئناف الدورى فى مايو الجارى شريطة الالتزام بشروط مشددة بسبب جائحة كورونا.

وفى مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، قال الوزير المسؤول عن قطاع الرياضة: «أرى أن الخطة الزمنية لرابطة الدورى معقولة وأدعم البداية الجديدة فى مايو، لكن الواضح بالنسبة لى أيضا هو أنه لا يمكن أن تكون هناك امتيازات لدورى كرة القدم».

وأضاف زيهوفر أن الشرط الأساسى هو ألا يؤدى المعدل المرتفع لإجراء اختبارات الكشف عن كورونا فى قطاع الرياضة إلى أن يعانى النظام العام للصحة من أى نقص وطالب بتطبيق قواعد صارمة فى حال أسفر أحد الاختبارات عن نتيجة إيجابية.

وقال زيهوفر: «إذا ظهرت حالة كورونا فى فريق أو فى أطقم رعاية الفريق، فيجب أن يوضع النادى برمته وإذا لزم الأمر الفريق الذى كان يلعب أمامه مؤخرا، فى الحجر الصحى لمدة أسبوعين».

وحسب الصحيفة، فإن هذه المقابلة تمت قبل إعلان نادى كولون أن نتيجة اختبار فيروس كورونا على اثنين من لاعبيه وأحد أطقم رعاية الفريق، جاءت إيجابية، وأن الأشخاص الثلاثة تم وضعهم قيد العزل لمدة 14 يوما.

وأجرى النادى يوم الاثنين الماضى اختبارا جديدا على بقية لاعبيه الذين جاءت نتائجهم سلبية فى المرة الأولى.

وتابع زيهوفر أنه ثمة مخاطر بالنسبة لجدول المباريات وجدول الدورى «لكننى أؤيد أن نُقْدِم على المحاولة لإتاحة إقامة المباريات مرة أخرى». وتأمل رابطة الدورى أن يسفر اللقاء الذى ستعقده المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات فى السادس من مايو الجارى عن الموافقة على استئناف الدورى بمباريات بدون جمهور.

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وقد بدأت أندية الدرجتين الأولى والثانية (36 ناديا) فى إجراء اختبارات على اللاعبين والأطقم التى تقوم على رعايتهم.