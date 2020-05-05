شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب إنهاء إعارة حميد أحداد.. و11 مليون جنيه تقرب عمر جابر من العودة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك من مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور إنهاء إعارة حميد أحداد إلى نادى الرجاء المغربى، بنهاية الموسم الجارى، بعد تألقه فى الدورى المغربى خلال الفترة التى شارك فيها قبل توقف النشاط الكروى بسبب تفشى فيروس كورونا فى أنحاء العالم.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدرب الفرنسى وضع «أحداد» على رأس اللاعبين الذين يرغب فى إعادتهم إلى صفوف الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة فى ظل رغبة المدير الفنى فى تدعيم مركز الوسط المهاجم، خصوصا أن اللاعب يجيد الأداء الهجومى فى طرفى الجنب فى أكثر من مركز.

من جهة أخرى رفض مرتضى منصور، رئيس النادى وساطة أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى من أجل تخفيض عقوبة الغرامة المالية التى تقدر بنصف مليون جنيه التى وقعت على اللاعبين بسبب مشاركتهم فى برنامج «رامز مجنون رسمى»، وشدد رئيس النادى للمقربين منه على أنه لن يخفف العقوبة حتى يكون اللاعبون عبرة لزملائهم بعدم المشاركة فى برنامج رامز جلال خلال السنوات المقبلة.

فى شأن آخر ينتظر مسؤولو القلعة البيضاء رد عمر جابر، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز لحسم انتقاله إلى صفوف النادى بداية من الموسم المقبل بعدما عرض الأبيض على اللاعب مبلغ قدره 11 مليون جنيه فى الموسم نظير التوقيع لمدة 3 مواسم فى ظل رغبة اللاعب فى العودة إلى ناديه مرة أخرى حتى يختم مشواره الكروى بين جدرانه.