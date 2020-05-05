شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف صعوبة عودة الثلاثى الأجنبى فى حالة استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو الزمالك، عن صعوبة عودة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم والتونسى فرجانى ساسى، لاعبى الفريق الأبيض، خلال الوقت الحالى، إلى القاهرة، فى ظل تواجدهم بالمغرب وتونس، منذ توقف النشاط الكروى، الذى جاء ضمن الإجراءات التى اتخذت لتجنب انتشار فيروس كورونا، مما سيؤدى إلى صعوبة التحاقهم بالنادى الأبيض فى المرحلة المقبلة حال وجود أى قرار باستئناف النشاط الرياضى من عدمه.

ويفضل الثلاثى فرجانى ساسى وبن شرقى وأوناجم الاستمرار فى بلادهما وخوض البرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفنى للفريق تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث ويحرص الرباعى الأجنبى بالزمالك، التونسى فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للأبيض، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.

فيما تلقى مسؤولو الزمالك، إخطارا من المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الأبيض، باستمراره مع الفريق فى الفترة المقبلة حيث أكد لمسؤولى الزمالك أنه لم يفكر مطلقا فى الرحيل عن الأبيض كما تردد فى الآونة الأخيرة لخوض تجربة الاحتراف وأكد اللاعب لمسؤولى الزمالك أنه يشعر بالارتياح مع النادى وإنه لم يفتح ملف العروض الخارجية التى ترددت أنباء عنها فى المرحلة الماضية ولديه دافع آخر بحصد لقب دورى أبطال إفريقيا بعد عودة النشاط حيث يرتبط اللاعب بعقد ممتد مع القلعة البيضاء ممتد لمدة موسمين مقبلين.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.