رياضة | مدرب الارجنتين يفجرها: أتمنى انضمام مارتينيز لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب الارجنتين يفجرها: أتمنى انضمام مارتينيز لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث روبيرتو ايالا المدرب المساعد لمنتخب الأرجنتين عن احتمالية انتقال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

وقال أيالا في تصريحات حسب قناة Tyc : "‏بالنسبة لنا سيكون من المثالي أن يلعب لاوتارو في برشلونة بجانب ميسي، وسيكونا أكثر تفاهما عندما ينضما للمنتخب في ذلك الوقت، فأتمنى أن يحدث ذلك".

وواصل : "‏ميسي رجل يدرك الخطر ويكتشف متى يمكنه سرقة الكرة ومتى يمكنه تغيير سرعة اللعب، ويرى تمريرة لا يراها الآخرون ويلعبها بسرعة عالية".

وتابع : "‏اللاعبين فهموا أنه من الجيد أن يتواجد ميسي في الأماكن الذي يزيد فيها خطره مثل بجانب منطقة الجزاء، ولهذا أخذوا الإلتزام بـ إيصال الكرة له إلى هناك".